На Цитадельском шоссе в квартире сгорела кухня: хозяйку эвакуировали

В Петербурге в Кронштадтском районе города произошло чрезвычайное происшествие — квартирный пожар.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 9 июля стало известно, что в Кронштадтском районе Северной столицы по Цитадельскому шоссе, дома 45/12 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 12:16 .

Оказалось, что в жилом доме в однокомнатной квартире выгорела кухня площадью 10 квадратных метров. Хозяйку пришлось эвакуировать из квартиры.

Возгорание получилось ликвидировать через 22 минуты, к 12:38.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Информации о пострадавших в данный момент не поступало.