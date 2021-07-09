На Цитадельском шоссе в квартире сгорела кухня: хозяйку эвакуировали

На Цитадельском шоссе в квартире сгорела кухня: хозяйку эвакуировали
В результате пожара в Кронштадском районе никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина
В Петербурге в Кронштадтском районе города произошло чрезвычайное происшествие — квартирный пожар.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 9 июля стало известно, что в Кронштадтском районе Северной столицы по Цитадельскому шоссе, дома 45/12 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 12:16 .

Оказалось, что в жилом доме в однокомнатной квартире выгорела кухня площадью 10 квадратных метров. Хозяйку пришлось эвакуировать из квартиры.

Возгорание получилось ликвидировать через 22 минуты, к 12:38.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Информации о пострадавших в данный момент не поступало.

К ликвидации пожара было привлечено от МЧС: 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что 55 спасателей тушили сильный пожар в квартире на Пионерской улице.

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