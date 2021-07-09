На Цитадельском шоссе в квартире сгорела кухня: хозяйку эвакуировали

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 9 июля стало известно, что в Кронштадтском районе Северной столицы по Цитадельскому шоссе, дома 45/12 произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 12:16 .
Оказалось, что в жилом доме в однокомнатной квартире выгорела кухня площадью 10 квадратных метров. Хозяйку пришлось эвакуировать из квартиры.
Возгорание получилось ликвидировать через 22 минуты, к 12:38.
Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС четыре единицы техники и 17 человек личного состава.
Информации о пострадавших в данный момент не поступало.
К ликвидации пожара было привлечено от МЧС: 4 единицы техники и 17 человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что 55 спасателей тушили сильный пожар в квартире на Пионерской улице.