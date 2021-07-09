Большинство болельщиков на ЧЕ 2020 в Петербурге — абоненты МегаФона

Посмотреть игры международного первенства на самом посещаемом стадионе Восточной Европы — «Газпром Арене» собрались более 132 тысяч болельщиков, и у большей части из них в телефонах были SIM-карты МегаФона. Главную футбольную арену Петербурга посетили абоненты оператора из 79 регионов России и иностранные гости из 118 стран мира, которых в сети МегаФона было зарегистрировано более 4 тысяч.

«ЧЕ 2020 – одно из самых важных спортивных событий последних двух лет. К нам приехали десятки тысяч фанатов из регионов России и зарубежных стран. И мы заранее готовились к нему: провели масштабные работы на сети, увеличив емкость не только на стадионе, но и в пунктах прибытия, аккредитации, проживания болельщиков, а также в четырех фан-зонах. В одной из них – на Конюшенной площади – мы развернули для всех абонентов тестовую зону с доступом к услугам класса 5G», – говорит Владимир Бакалов, директор МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Объем трафика: разговор длиною в год

За семь матчей ЧЕ-2020, прошедших в Санкт-Петербурге, футбольные болельщики прокачали в сети МегаФона более 27 терабайт трафика, что эквивалентно почти 6 млн фотографий в формате JPEG. Проговорили пользователи почти 600 тысяч минут – это больше одного беспрерывного разговора длиною в год. Такие цифры получили аналитики оператора, изучив с помощью BigData обезличенные данные по активности в сети.

Рекорд по потребляемому трафику и объему телефонных звонков фанаты установили 12 июня на игре Бельгия – Россия, где за 92 минуты игры передали порядка 7 терабайт футбольных впечатлений и проговорили по мобильным телефонам без малого 3 тысячи часов.

Туристический поток: от Якутии до Мозамбика

Наибольший интерес у абонентов МегаФона вызвал матч Финляндия – Россия, который состоялся 16 июня. Он привлек на трибуны «Газпром Арены» более 15 тысяч пользователей сети оператора из различных уголков России: от Калининграда до Красноярска, от Якутии до Дагестана. Самыми многочисленными поклонниками футбола, не считая жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, стали гости из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и Вологды.

Максимальное число иностранцев зарегистрировались в сети МегаФона 21 июня на матче Финляндия – Бельгия. Причем количество финнов в 13 раз превышало число бельгийских фанатов.

Лидировали гости из Финляндии и по общему количеству роуминговых визитеров за все дни проведения матчей – на их долю пришлось более 40% от всех иностранцев. В топ-5 стран вошли Швеция, Польша, Эстония и Франция. В разные дни на трибунах были также гости из таких далеких стран как Новая Зеландия, Уругвай, Кот-д’Ивуар, Мозамбик и Бангладеш.