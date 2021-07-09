На проспекте Юрия Гагарина тушили трехкомнатную квартиру

На проспекте Юрия Гагарина тушили трехкомнатную квартиру
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Огнем была охвачена кухня.

В Московском районе сегодня днем, 9 июля, произошел пожар в трехкомнатной квартире. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на проспекте Юрия Гагарина. Там загорелась кухня в трехкомнатной квартире. Огнем была охвачена обстановка на площади два квадратных метра. На место прибыли три единицы техники и 12 спасателей. Им удалось справиться с возгоранием примерно за 20 минут.

В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Цитадельском шоссе в квартире сгорела кухня: хозяйку эвакуировали.

московский район новости СПб пожар трехкомнатная квартира


 

Новости партнеров
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Скончался руководитель московского театра
Скончался руководитель московского театра "Ромэн" Николай Сличенко
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На проспекте Юрия Гагарина тушили трехкомнатную квартиру
В Петербурге заблокируют сайт с экскурсиями по крышам
В Петербурге с 10 по 13 июля перекроют сразу несколько улиц из-за ремонтных работ
В Петербурге мужчина не сумел спасти брак, расстроился и убил жну
Большинство болельщиков на ЧЕ 2020 в Петербурге — абоненты МегаФона
Партия «Новые люди» предлагает своего кандидата на пост главы комитета по ...
«Единая Россия» объявит список кандидатов в ЗакС Петербурга
В Петербурге за неделю клещи покусали 391 человека: среди них 54 ребенка