На проспекте Юрия Гагарина тушили трехкомнатную квартиру

Огнем была охвачена кухня.

В Московском районе сегодня днем, 9 июля, произошел пожар в трехкомнатной квартире. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на проспекте Юрия Гагарина. Там загорелась кухня в трехкомнатной квартире. Огнем была охвачена обстановка на площади два квадратных метра. На место прибыли три единицы техники и 12 спасателей. Им удалось справиться с возгоранием примерно за 20 минут.

В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Цитадельском шоссе в квартире сгорела кухня: хозяйку эвакуировали.