В Ленобласти организовали доследственную проверку из-за покусанных детей

На шестилетнюю девочку и 11-летнего мальчика напали собаки.

В Ленинградской области организовали доследственную проверку, инициаторами которых стали СМИ, написавшие о покусанных собаками детях. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Инциденты произошли в поселке Большая Ижора и деревне Витино Ломоносовского района. Там собаки напали на 11-летнего мальчика и шестилетнюю девочку, о чем стало известно журналистам. Оба ребенка были осмотрены врачами, им оказали помощь и отправили домой.

После изучения всех обстоятельств дела, этому случаю будет дана правовая оценка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что собака покусала лицо и шею 6-летней девочки в деревне Витино.