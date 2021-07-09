В Ленобласти организовали доследственную проверку из-за покусанных детей

В Ленобласти организовали доследственную проверку из-за покусанных детей
Собаки напали на детей. Фото: pixabay.com

На шестилетнюю девочку и 11-летнего мальчика напали собаки.

В Ленинградской области организовали доследственную проверку, инициаторами которых стали СМИ, написавшие о покусанных собаками детях. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Инциденты произошли в поселке Большая Ижора и деревне Витино Ломоносовского района. Там собаки напали на 11-летнего мальчика и шестилетнюю девочку, о чем стало известно журналистам. Оба ребенка были осмотрены врачами, им оказали помощь и отправили домой.

После изучения всех обстоятельств дела, этому случаю будет дана правовая оценка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что собака покусала лицо и шею 6-летней девочки в деревне Витино.

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