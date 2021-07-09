В Колпино иномарка снесла светофор

Вечером 9 июля в Колпино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, одна из машин напрочь снесла светофор.

Дорожный инцидент произошел на углу улиц Красной и Ремизова. Проезжую часть не смогли поделить Kia и Nissan. Последний участник аварии снес столб со светофором. О пострадавших не сообщается.

«Ниссан с Киа столкнулись на Красной улице в Колпине, а пострадал светофор», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным в Сети фото, Kia остался без бампера.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в поселке Романовка под колеса легковушки угодил пешеход. Там при невыясненных обстоятельствах на дороге сбили человека.