Спасатели потушили заброшенный детский сад на Новороссийской

Спасатели потушили пожар в заброшенном здании в Выборгском районе Петербурга.

В капитально-ремонтируемом здании на первом этаже в помещении площадью 20 квадратных метров происходило горение на площади 10 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило в 22:23. Пожар произошел на Новороссийской улице, 42. По этому адресу располагается здание детского сада 1956 года постройки.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы спецтехники и десять человек личного состава МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пятикомнатную коммуналку на улице Маршала Захарова тушили 15 спасателей.