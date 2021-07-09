Назван один из основных симптомов дельта-штамма COVID-19

Есть риск того, что следующий штамм COVID-19 станет невосприимчивым к противоковидным препаратам. Фото: Роспотребнадзор

Есть риск того, что следующий штамм COVID-19 станет невосприимчивым к противоковидным препаратам. Фото: Роспотребнадзор

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что каждый третий заболевший индийским штаммом коронавируса сталкивается с проблемами с пищеварением

В эфире передачи «Умные парни» он сообщил, что весной прошлого года многие полагали, что перчатки не нужны для профилактики коронавируса, однако дельта-штамм показал, что входным путем для вируса могут быть не только верхние дыхательные пути или слизистые, но и желудочно-кишечный тракт.

Эксперт добавил, что люди в возрасте от 14 до 29 лет стали наиболее уязвимой категорией населения перед новым штаммом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что директор центра Айдар Ишмухаметов отметил, что были проведены исследования, в рамках которых удалось доказать эффективность препарата против новых штаммов инфекции. Напоминаем, что в «КовиВаке» содержится цельный, но убитый коронавирус.