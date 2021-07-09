Агрессивная женщина на глазах у прохожих избила свою собаку в Петербурге

Очевидцы рассказали, как пожилая женщина избила свою собаку породы сиба-ину.

Женщина несколько раз ударила животное по морде, а как ей сделали замечание, то она стала вести себя еще агрессивнее, не стесняясь нецензурных выражений.

При это женщина утверждала, что занимается с собаками с двадцати лет. Вероятно, она была пьяна, о чем могут говорить темп голоса и поведения собачницы.

«Балуля, которая с 20 лет занимается с собаками показала как она их воспитывает свою Сиба-Ину», — сообщается в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В Сети ситуация вызвала бурное обсуждение.

«Ее саму на поводок и водить по улицам по 3 рубля показывать» «На собаку смотрю и удивляюсь, похоже она постигла дзен. Спокойная абсолютно, ещё и хвостиком повиливает, несмотря на такое обращение с собой…» «Сразу видно, » Дрессировщик со стажем», — пишут пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что среди белого дня хромой мужчина забрал себе чужую собаку на улице Академика Бойкова.