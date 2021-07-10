В мире коронавирусом заболело уже 186 млн человек

По всему миру люди продолжают заболевать коронавиурсом. Фото: Pixabay

По всему миру люди продолжают заболевать коронавиурсом. Фото: Pixabay

Во всем мире продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения коронавирусом. Наличие ковид-19 выявили уже более, чем у 186 млн человек.

По данным SCMP на субботу, 10 июля, на всей планете новой коронавирусной инфекцией заразились 186 млн 382 тыс. 78 человек. Умерли от коронавируса за все время 4 млн 23 тыс. 351 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 33 млн 838 тыс. 746 человек, на втором месте Индия — 30 млн 795 тыс. 716, затем идет Бразилия 19 млн 20 тыс. 499.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 5 млн 758 тыс. 300 человек, умер 142 тыс. 253 пациента.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что коронавирус предложили лечить аспирином.