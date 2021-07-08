Коронавирус предложили лечить аспирином

Все же они могут помочь потом, когда в организме начнутся серьезные воспалительные реакции. Фото: Pixabay

Все же они могут помочь потом, когда в организме начнутся серьезные воспалительные реакции. Фото: Pixabay

Ученые Альбертского университета в Канаде выяснили, что аспирин и другие противовоспалительные лекарства могут быть помочь в борьбе с осложнениями от COVID-19.

Так противовоспалительные лекарства не рекомендуются на ранних этапах заражения коронавирусом, так как они могут повлиять на способность организма бороться с вирусом. Все же они могут помочь потом, когда в организме начнутся серьезные воспалительные реакции. Эти лекарства, в том числе аспирин, имеют меньше побочных эффектов, чем другие препараты. Об этом сообщает Emergent Materials.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что необходимости вводить в России локдаун или ужесточать антиковидные ограничения на данный момент нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова отметила, что сейчас происходит определенная стабилизация процесса.