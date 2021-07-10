Петербуржцы страдают из-за погибающих от жары деревьев

В Петербурге засуха повлияла на состояние зеленых насаждений. Фото: pixabay

В Петербурге засуха повлияла на состояние зеленых насаждений. Фото: pixabay

Жители Петербурга очень переживают в связи с тем, что в городе массово умирают от засухи деревья, газоны, клумбы.

По информации петербуржцев, во многих районах зеленые насаждения превратились в рыжие. Об этом сообщает Peterburg2.

Газоны в городе пожелтели, клумбы стоят голыми, а на деревья, словно бы осенью, засохли листья.

Так, например, у Парашютной улицы начали массово погибать молодые деревья. Горожане связывают это с засухой.

Точно такая же ситуация была зафиксирована и на Богатырском проспекте.

Кроме Приморского района страдают зеленые насаждения и в других частях города. К слову, жительница жилого комплекса «Балтийская жемчужина» объяснила, все то, что она минувшей осенью высаживала засыхает. Женщина потратила не мало сил, чтобы облагородить Набережной Дудергофского канала, Матисов канал и улицу Катерников.

Сообщается, что несколько дней активисты Приморского района получили ответ от местной администрации. Им заявили, что полив не предусмотрен техническим регламентом.

Горожанам приходится надеяться лишь только на местных неравнодушных жителей. Иначе деревья, газоны и клумбы засохнут окончательно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские депутаты изменят закон, чтобы создать больше зеленых зон на Васильевском острове.