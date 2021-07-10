В Петербурге в погоне за пьяным водителем полиции пришлось стрелять

В Петербурге в погоне за пьяным водителем полиции пришлось стрелять
Полиция гналась за пьяным водителем каршеринга. Фото: pixabay

В Петербурге в Невском районе произошла погоня, в которой полицейские гнались за водителем каршеринга.

Как сообщает 78.ru, ночью с 9 на 10 июля в Невском районе после погони правоохранительные органы сумели задержать водителя арендованного автомобиля, который находился в состоянии опьянения.

Отмечается, что по просьбе полиции водитель не захотел останавливаться, поэтому сотрудники органов были вынуждены применить табельное оружие.

Затем, нарушители отправили в отдел. В итоге на мужчину было составлено несколько протоколов об административных правонарушениях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водная полиция устроила погоню за гидроциклом на Малой Невке. Патрульная полиция заметила гидроцикл на акватории Малой Невки. Мужчина рассекал по реке утром в будний день, хотя закон запрещает это делать. Стражи порядка решили остановить судно для проверки, но гидроциклист останавливаться не захотел.

новости СПб погоня происшествие табельное оружие


 

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