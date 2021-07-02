Водная полиция устроила погоню за гидроциклом на Малой Невке

Водная полиция устроила погоню за гидроциклом на Малой Невке
Стражи порядка решили остановить судно для проверки, но гидроциклист останавливаться не захотел. Фото: скриншот "Дорожный инспектор"

Транспортная полиция Петербурга разыскивает гидроциклиста-нарушителя, за которым была организована погоня на Малой Невке.

Как сообщается в VK-сообществе «Дорожный инспектор», патрульная полиция заметила гидроцикл на акватории Малой Невки. Мужчина рассекал по реке утром в будний день, хотя закон запрещает это делать. Стражи порядка решили остановить судно для проверки, но гидроциклист останавливаться не захотел.

Во время преследования полицейский катер затормозил, чтобы не сесть на мель. В это время гидроциклист причалил к берегу пляжа напротив Береговой улицы и сбежал, бросив свой транспорт на песке.

Сейчас полиция проводит проверку и выясняет личность гидроциклиста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине после аварии госпитализировали мотоциклиста.

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