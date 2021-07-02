Водная полиция устроила погоню за гидроциклом на Малой Невке

Стражи порядка решили остановить судно для проверки, но гидроциклист останавливаться не захотел. Фото: скриншот "Дорожный инспектор"

Стражи порядка решили остановить судно для проверки, но гидроциклист останавливаться не захотел. Фото: скриншот "Дорожный инспектор"

Транспортная полиция Петербурга разыскивает гидроциклиста-нарушителя, за которым была организована погоня на Малой Невке.

Как сообщается в VK-сообществе «Дорожный инспектор», патрульная полиция заметила гидроцикл на акватории Малой Невки. Мужчина рассекал по реке утром в будний день, хотя закон запрещает это делать. Стражи порядка решили остановить судно для проверки, но гидроциклист останавливаться не захотел.

Во время преследования полицейский катер затормозил, чтобы не сесть на мель. В это время гидроциклист причалил к берегу пляжа напротив Береговой улицы и сбежал, бросив свой транспорт на песке.

Сейчас полиция проводит проверку и выясняет личность гидроциклиста.

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