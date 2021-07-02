В Гатчине после аварии госпитализировали мотоциклиста

В Гатчине после аварии госпитализировали мотоциклиста
В аварии пострадал мотоциклист. Фото: скриншот "Дорожный инспектор"

Мужчина остался жив, но нуждается в помощи врачей.

В Гатчине 1 июля произошла серьезная авария с участием мотоциклиста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

Все случилось на пересечении улиц Куприна и Заводской. Там столкнулся легковой автомобиль и мотоцикл. В результате инцидента пострадал байкер, который отделался несколькими, кажется, несерьезными травмами. Врачи приняли решение о госпитализации.

«Мотоциклист ехал по главной! Руками ногами шевелит. Гематомы на лице. Дождался родственников, отправил на скорой»,

— пишет автор поста.

На место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Красном Селе два человека из-за жесткого ДТП вылетели из машины.

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