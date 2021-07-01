В Красном Селе два человека из-за жесткого ДТП вылетели из машины

В аварии могли пострадать как минимум два человека. Фото: скриншот Вконтакте

В аварии могли пострадать как минимум два человека. Фото: скриншот Вконтакте

Информация о пострадавших уточняется.

В Красном Селе сегодня, 1 июля, произошла жесткая авария, в результате которой могли пострадать как минимум два человека. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село».

Все случилось на пересечении улиц Свободы и Лермонтова. Там по непонятной причине столкнулись два автомобиля. В результате два человека, сидящих в «Жигулях», вылетели из машины.

«Пилот автомашины Lada полностью проигнорировал знак «уступи дорогу» и выехал на главную дорогу под колеса вседорожника. Из-за пренебрежения ремнями безопасности, из автомашины буквально вылетели два человека по разным направлениям»,

— пишет автор поста.

На место прибыли врачи, а также сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента выясняются.

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