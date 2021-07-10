Куда сходить во время жарких выходных в Петербурге

Петербуржцам на выходных придется непросто. Погода неумолима – синоптики обещают до +34 градусов в субботу и до +32 градусов в воскресенье. Укрыться от палящего солнцам можно под крышами выставок. Впрочем, это не единственное, что приготовили для развлечения жителей и гостей Северной столицы.

Финал Евро-2020

Несомненно самым ярким событием выходным станет финальный матч чемпионата мир по футболу. Сама встреча Италии и Англии будет проходить в Лондоне, но петербуржцы смогут следить за ходом встречи из двух фан-зон. Матч обещает быть ярким.

Футбольная деревня на Конюшенной площади начнет работать в 12:00. В 13:15 там проведут разминку для всей семьи. В 17:30 там выступит Анастасия Мартынова и Cover Band, а в 20:00 группа The Hatters. Затем начнется официальная церемония закрытия. Трансляция самого главного матча Евро-2020 начнется в 22:00.

На Дворцовой площади фан-зона откроется в 19:00. В 20:30 там начнется выступление, посвященное традициям русской культуры с традиционными песням и танцами. В 20:55 запланирована нео-фолк-шоу, а затем викторина среди гостей на знание Евро.

Выставки

Те, кто не готов проводить время на улице, может спрятаться в выставочных пространствах. Так, в субботу, 10 июля, на улице Комсомола, 2 откроется выставка KOD. Гостям предлагают с помощью более чем 50 VR-шлемов познакомиться с новинками индустрии виртуальной реальности. Вы сможете посетить виртуальный бар и кофейню, где можно выпить настоящий напиток. В программе – посещение виртуального зоопарка, и гонки на кораблях, и полеты.

В эти выходные в особняке Трубецких-Нарышкиных будет работать ювелирная выставка «Сокровища Петербурга». Там будут представлены более 50 тысяч украшений из разных уголков России.

Новый арт-объект можно будет оценить в «Никольских рядах», которые вновь начинают работать 11 июля. Петербургский мастер Сергей Рублев создаст объемную скульптуру в виде слова «Мечта». Он будет выполнен из вторсырья. При этом присоединиться к созданию сможет любой желающий.

Фестиваль искусств

В эти выходные продолжится VII Международный Летний фестиваль искусств «Точка доступа». В фестивале задействовано несколько городских площадках. Это крупнейший в России форум иммерсивного искусства. В его рамках покажут 23 спектакля.

Летние прогулки

Те, кого жара все-таки не пугает, могут в 12:55 прийти в Сад Дружбы, откуда стартует прогулка «С Лермонтовым по Литейной части». Петербуржцам предложат на выбор три маршрута: по Моховой улице, где жили родственники и близкие Лермонтова, по Литейному проспекту и улице Чайковского, а также по улице Пестеля.