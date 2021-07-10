Синоптик просит петербуржцев не ждать прохлады

В субботу, 10 июля в Северной столице возможно пройдут кратковременные дожди, однако прохлады не видать. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Михаил Леус объяснил, что условия погоды в городе на Неве сейчас формирует атмосферный фронт, который вытянулся у северных границ Петербурга. Благодаря этому во второй половине дня может слегка пойти дождь, возможны даже грозы. Однако осадков много не будет, поэтому городу прохлады ждать не стоит.

Температурный фон вновь будет близким к рекордно высоким показателям.

Градусники горожан днем покажут +32…+34°, а в Ленинградской области же +30…+35°. Ветер будет дуть юго-восточный 3-8 м/с.

Также атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что уже выше нормы.