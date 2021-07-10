На Передовиков прикрыли подпольный пункт приема металла

На Передовиков прикрыли подпольный пункт приема металла
В Петербурге закрыли подпольный пункт приема металла. Фото: пресс-служба ГУ МВД России Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге под рейд попал еще один подпольный пункт по приему и переработке лома черных и цветных металлов. Теперь точка в Красногвардейском районе закрыта.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители выяснили, что в пункте на улице Передовиков осуществлялась деятельность по приему, переработке, хранению и реализации лома металлов, однако вот лицензии у коммерсантов не было.

Нелегальных бизнесменов привлекли к административной ответственности по двум статьям «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения»,»Самовольное занятие земельного участка».

Помимо этого был составлен протокол о нелегальном проживании мигранта на территории России.

Пункт «лишился» свыше 600 килограммов разного металла и лома. Кроме этого, были демонтированы и вывезены бытовки. Теперь здесь железо приниматься не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы рассказали о мужчинах, ныряющих в Неву за металлом.

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