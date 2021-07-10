В Новоладожском канале нашли мужчину, утонувшего сутки назад

В данный момент неясно, сам погибший утонул или ему кто-то помог.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО», в Ленинградской области мужчина утонул в Новоладожском канале.

Трагедия случилась в пятницу, 9 июля. При этом закончились поиски тела лишь в субботу. Утром 10 июня специалисты спасательного отряда из Шлиссельбурга нашли труп утопленника.

Тело пришлось перенести на берег и отдать правоохранительным органам, которые уже ждали сигнала.

Что случилось и в каком состоянии погибший пребывал, когда погружался в воду в настоящее время неясно.

Сотрудники полиции пытаются определить обстоятельства смерти и проверяют, не носит ли она криминальный характер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина гулял с собакой и увидел утопленника в реке Каменке.