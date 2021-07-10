В водоемах Ленобласти ищут два тела

Оба мужчины ушли купаться и так и не вернулись.

В Ленинградской области местные жители продолжают искать спасения от жары. Порой купание в водоемах оборачивается трагедией. Так, в регионе разыскивают сразу двух мужчин.

Один из них купался у остров Школьный в Выборгском заливе. Он, по предварительным данным, был пьяный. Мужчина зашел в воду с двумя девушками, но вернулись они уже без него. На теле пропавшего есть татуировки. Его поисками уже занимаются сотрудники экстренных служб.

Также мог утонуть 80-летний мужчина, который ушел купаться в Лодейном Поле. Он окунулся в водоем и больше на суше не объявлялся – там стались лежать его вещи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тихвине двое молодых людей спрыгнули с водозабора и пропали. Полиция проводит проверку.