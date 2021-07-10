В Выборге пенсионерку обманули лжесотрудники Сбербанка

В Выборге пенсионерку обманули лжесотрудники Сбербанка
Пенсионерка лишилась 60 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Женщина после разговора с мошенниками осталась без 60 тысяч рублей.

В Выборгском районе лжесотрудники Сбербанка обманули пенсионерку и лишили ее 60 тысяч рублей. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Женщина рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник безопасности банка и заявил, что кто-то пытается снять с ее карты деньги. Он порекомендовал для сбережения средств перевести их на «безопасный» счет. Пенсионерка сделала все, как ей сказали, и оформила транзакцию на 60 тысяч рублей.

После этого она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Там уже возбудили уголовное дело по статье «кража с банковского счета».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионерка с Кронштадтского перевела мошенникам более 2,5 миллионов.

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