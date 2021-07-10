В Ленобласти следователи разберутся, почему рухнули два балкона

В Ленобласти следователи разберутся, почему рухнули два балкона
В результате обрушения никто не пострадал. Фото: СКР РФ

В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

В Выборгском районе сегодня, 10 июля, произошло обрушение двух балконов. Следователи уже занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Ленинградской области.

Все случилось в городе Светогорск на улице Лесной. Там по непонятной причине обрушились два балкона. На место уже выезжали сотрудники экстренных служб. Выяснилось, что никто не пострадал.

В результате обрушения никто не пострадал. Фото: СКР РФ
В результате обрушения никто не пострадал. Фото: СКР РФ

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что разработана база данных с обрушенными фасадами исторических зданий Петербурга.

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