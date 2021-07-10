В Ленобласти следователи разберутся, почему рухнули два балкона

В результате обрушения никто не пострадал. Фото: СКР РФ

В результате обрушения никто не пострадал. Фото: СКР РФ

В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

В Выборгском районе сегодня, 10 июля, произошло обрушение двух балконов. Следователи уже занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Ленинградской области.

Все случилось в городе Светогорск на улице Лесной. Там по непонятной причине обрушились два балкона. На место уже выезжали сотрудники экстренных служб. Выяснилось, что никто не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что разработана база данных с обрушенными фасадами исторических зданий Петербурга.