Разработана база данных с обрушенными фасадами исторических зданий Петербурга

В Комитете по градостроительству и архитектуре Северной столицы разработали информационную систему, которая накапливает данные о состоянии и утраченных элементах фасадов исторических зданий города, не являющихся объектами культурного наследия.

Об этом стало известно сегодня, 7 июля. Теперь сведения о состоянии фасадов исторических зданий будут систематизированы в специальной информационной системе.

В ближайшее время городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и фонд «Внимание» начнут работу по сохранению и восстановлению фасадов исторических зданий города.

В 2022 году планируется капитально отремонтировать порядка 150 таких зданий, именно их предложено взять в работу волонтерам ВООПИиК.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице одиноким пенсионерам хотят возмещать взносы за капремонт. Речь идет о петербуржцах, которые пребывают в возрасте старше 70 лет.