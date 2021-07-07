Разработана база данных с обрушенными фасадами исторических зданий Петербурга

Разработана база данных с обрушенными фасадами исторических зданий Петербурга
Реставрация фасадов на улице Зодчего Росси. Фото: Смольный

В Комитете по градостроительству и архитектуре Северной столицы разработали информационную систему, которая накапливает данные о состоянии и утраченных элементах фасадов исторических зданий города, не являющихся объектами культурного наследия.

Об этом стало известно сегодня, 7 июля. Теперь сведения о состоянии фасадов исторических зданий будут систематизированы в специальной информационной системе.

В ближайшее время городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и фонд «Внимание» начнут работу по сохранению и восстановлению фасадов исторических зданий города.

В 2022 году планируется капитально отремонтировать порядка 150 таких зданий, именно их предложено взять в работу волонтерам ВООПИиК.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице одиноким пенсионерам хотят возмещать взносы за капремонт. Речь идет о петербуржцах, которые пребывают в возрасте старше 70 лет.

комитета по градостроительству и архитектуре новости СПб охрана памятников


 

Новости партнеров
В петербургском филиале Вышки назревают отставки руководства
В петербургском филиале Вышки назревают отставки руководства
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Минздрав Финляндии: 40 % заражений напрямую связаны с поездкой на Евро-2020 в Петербург
Минздрав Финляндии: 40 % заражений напрямую связаны с поездкой на Евро-2020 в Петербург
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Разработана база данных с обрушенными фасадами исторических зданий Петербурга
Губернатор Ленобласти соболезнует в связи с трагедией с Ан-26
Семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке окажут необходимую помощь
Кабмин рекомендовал регионам строго соблюдать ограничения
Аномальная жара продержится в Петербурге до 12 июля
В Nature вышла статья о «Спутнике V»
В Кремле не стали комментировать вопрос о регистрации иностранных вакцин от ...
Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках