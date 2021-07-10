В Большом Симагинском озере в Ленобласти утонул мальчик

В субботу, 10 июля, в Большом Симагинском озере утонул 10-летний мальчик.

Погибшего нашли спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Тело ребенка передали полиции.

«Сегодня в озере Большое Симагинское утонул мальчик 10 лет. Спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга обнаружили тело ребенка, доставили на берег и передали сотрудникам полиции», — сообщили в аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более пяти недель лета позади и за это время в реке Нева утонул 21 человек. Такую статистику приводит пресс-служба петербургского МЧС по состоянию на 9 июля.