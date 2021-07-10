На Мурманском шоссе в Ленобласти столкнулись легковушка и фура

На Мурманском шоссе в Ленобласти столкнулись легковушка и фура
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 10 июля, в Ленинградской области произошло серьезное ДТП.

По предварительной информации, красная легковушка вылетела на встречку и столкнулась с фурой.

«Около деревни Ратница на 94 км Мурманского шоссе лобовое ДТП. Легковая машина красного цвета вылетела на встречку под фуру, после того как кто-то на синей Тойоте РАВ 4 спровоцировал, обгоняя всех на бешеной скорости», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в поселке Романовка под колеса легковушки угодил пешеход. Там при невыясненных обстоятельствах на дороге сбили человека.

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