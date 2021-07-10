Водитель иномарки погиб в ДТП на участке «Колы»

Водитель иномарки погиб в ДТП на участке «Колы»
Место происшествия. Фото: 47.mchs.gov.ru

В субботу, 10 июля, в Кировском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб один человек.

На 94-м километре трассы «Кола» столкнулись фура и красный Chevrolet. Седан почти полностью оказался под массивным грузовиком — корпус автомобиля сильно деформирован, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным портала «Мегаполис», водитель Chevrolet погиб в результате ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в поселке Романовка под колеса легковушки угодил пешеход. Там при невыясненных обстоятельствах на дороге сбили человека.

дтп кировский район происшествия


 

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