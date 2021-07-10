Глава Роспотребнадзора заявила, что после вакцинации от COVID-19 человек не заразен

Глава Роспотребнадзора заявила, что после вакцинации от COVID-19 человек не заразен
Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привитые от коронавируса не являются его распространителем.

В эфире телеканала «Россия-24» она отметила, что вакцинированный против ковида человек не распространяет вирус. При этом Попова отметила, что есть исключения, но «это отдельная совсем история».

Попова заявила, что в любом случае от привитого человека коронавирус не распространяется в популяцию.

С начала пандемии в России выявлено 5 758 300 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 142 253 летальных исхода, выздоровели 5 182 837 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рост числа заболевших коронавирусом, по мнению врача, происходит в связи с беспечностью жителей Петербурга в аномальную жару. Жара в городе усилила распространение новой коронавирусной инфекции.

анна попова коронавирус Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
В заливе Мексики произошел подводный пожар: огонь поднимался с глубины 78 метров
В заливе Мексики произошел подводный пожар: огонь поднимался с глубины 78 метров
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
В Ленобласти увеличили
В Ленобласти увеличили "часы тишины" по будням на три часа
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Женщина легла на дорогу и заблокировала проезд троллейбусу
Парламент Гаити отложил инаугурацию временного президента
В Москве снова закончился «КовиВак»
Мясников назвал опасный тип головной боли
Глава Роспотребнадзора заявила, что после вакцинации от COVID-19 человек не ...
В водоеме у ЖК «Молодежный» ищут утонувшего
Памфилова опровергла информацию о переносе выборов в Госдуму
Петербуржцам пообещали кратковременные дожди и грозы в воскресенье