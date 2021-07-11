В Петербурге и Ленобласти рассказали об урожайных местах

В Петербурге и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Другие рассказали, что во Всеволожском районе появляются сыроежки и темнеет черника. Фото: скрин группы «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте». 

В Северной столице и Ленобласти уже во всю собирают грибы.

Своими находками делятся грибники в социальных сетях. Так некоторые уже хвастаются полной корзиной лисичек. Такой урожай собрали в Выборгском районе Ленобласти, в поселке Краснофлотское. Там же можно найти и чернику. Об этом сообщает группа «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте».

Другие рассказали, что во Всеволожском районе появляются сыроежки, и темнеет черника.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленинградской области уже начался грибной сезон. В это время все чаще спасателям приходится выезжать на поиски заблудившихся грибников, а медикам – спасать тем, кто отравился. Gazeta.SPb рассказывает о простых мерах безопасности. Петербуржцы теряются, как правило, на территории Курортного района. Прежде, чем уйти в лес, предупредите родных и близких.

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