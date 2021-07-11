Полицейские проверили более двух тысяч квартир в 11 жилых домах

Полицейские проверили более двух тысяч квартир в 11 жилых домах
Внимание полицейские уделяли выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Участковые полиции Петербурга провели профилактический рейд в жилых кварталах Фрунзенского района. Мероприятие было направлено на проверку соблюдения норм миграционного законодательства. Кроме того, полицейские проверили наличие в домах «резиновых» квартир и законность сдачи жилья в аренду.

В профилактическом рейде задействовали 68 сотрудников полиции. Они проверили более двух тысяч квартир, обойдя 11 жилых домов. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Внимание полицейские уделяли выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства. 50 иностранных граждан доставили в территориальные отделы полиции. Составили свыше 30 административных протоколов.

Традиционно, полицейские уделили внимание и профилактической работе. Они раздавали соответствующие памятки и размещали информационные материалы на стендах в парадных домов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигрант погиб после падения с пятого этажа на стройке на Кирилловской.

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