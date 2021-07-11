Художник Кошелохов умер в Мариинской больнице от COVID-19

Художник Кошелохов умер в Мариинской больнице от COVID-19
Об утрате таланта сообщила подруга художника Марина Колдобская в  Facebook. Фото: http://www.boriskoshelokhov.com/

Сегодня, 11 июля, в Северной столице не стало известного художника Бориса «Боба» Кошелохова. Он скончался в Мариинской больнице от COVID-19.

Авангардист не дожил до 80 лет. Он работал профессиональным художником вот уже 45 лет. 44 года назад основал творческую группу «Летопись». Она объединила художников-нонконформистов. Его работы представлены в Русском музее, за границей. В прошлом году на Пушкинской улице располагалась его мастерская. Об утрате таланта сообщила подруга художника Марина Колдобская в Facebook.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что умер армянский музыкант Дживан Гаспарян. Известный музыкант, мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян умер в возрасте 92 года. В конце 40-ых Гаспарян пришел в ансамбль национальной песни и танца. Так он часто представлял Армянскую ССР на престижных международных конкурсах.

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