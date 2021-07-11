12 июля МЧС предупредило об аномальной жаре

12 июля МЧС предупредило об аномальной жаре
Днём воздух прогреется минимально от +30 градусов. Фото: GazetaSPB/Валентин Егоршин.

В Северной столице продолжится аномально жаркая погода.

В Петербурге в понедельник, 12 июля, ухудшится погода. ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждает об аномальной жаре. Днём воздух прогреется минимально от +30 градусов. Отклонение среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы составит 7-10 гр. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Ленинградской области ожидает сильная жара на выходных. В ГУ МЧС по региону предупредили о том, что в период с 10 по 12 июля 2021 года в Ленобласти ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха плюс 24-28 градусов, что на 7-10 градусов выше климатической нормы, днем местами ожидается повышение температуры воздуха до +35 градусов.

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