Захарова ответила МИД Франции на заявление о российских вакцинах

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала высказывания французского дипломата о вакцине РФ. По ее мнению, подобные слова возрождают в Европе «дух неонацистской сегрегации».

Такое мнение Мария Захарова высказала в своем Telegram-канале.

«Госсекретарь МИД Франции — не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции… суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса», — написала Захарова. Она добавила, что не МИД Франции должен диктовать странам, какими вакцинами прививаться.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что сожалеет из-за того, что Греция пускает туристов, которые привиты российскими и китайскими вакцинами.

Gazeta.SPb писала о том, что ЕС призвали реагировать на «вакцинную дипломатию» России и Китая.