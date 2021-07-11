Захарова ответила МИД Франции на заявление о российских вакцинах

Захарова ответила МИД Франции на заявление о российских вакцинах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала высказывания французского дипломата о вакцине РФ. По ее мнению, подобные слова возрождают в Европе «дух неонацистской сегрегации».

Такое мнение Мария Захарова высказала в своем Telegram-канале.

«Госсекретарь МИД Франции — не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции… суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса», — написала Захарова. Она добавила, что не МИД Франции должен диктовать странам, какими вакцинами прививаться.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что сожалеет из-за того, что Греция пускает туристов, которые привиты российскими и китайскими вакцинами.

Gazeta.SPb писала о том, что ЕС призвали реагировать на «вакцинную дипломатию» России и Китая.

вакцина вакцинация мария захарова мид франция


 

Новости партнеров
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
У какого знака зодиака самый скверный характер
У какого знака зодиака самый скверный характер
В Ленобласти увеличили
В Ленобласти увеличили "часы тишины" по будням на три часа
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Захарова ответила МИД Франции на заявление о российских вакцинах
В петербургских домах при +30 потеплеют батареи
За сутки вакцину от коронавируса сделали шесть тысяч жителей Ленобласти
В ЖК «Орловский парк» устроили разборки с битой и оружием
«На работу вплавь»: переход «Броневой» превратился в озеро
В Петербурге 20 велосипедистов «погибли» у Смольного
В Петербурге учительница рассказала, как вырастила 100-балльников
В поселке Усть-Ижора обнаружили тела двух школьников