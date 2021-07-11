В Волхове прохожий набросился на мужчину с топором

Неизвестного разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
В Ленинградской области в ночь на 11 июля произошло нападение на прохожего. Об этом сообщает телеканал «78», ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.
Все случилось в Волхове на Авиационной улице. Там ночью на 31-летнего местного жителя напал неизвестный. Он не понимает, какие у преступника могли быть мотивы. Известно, что после происшествия пострадавшему потребовалась госпитализация. Он угодил в больницу с рубленой раной лучезапястного сустава.
Обстоятельства произошедшего пока выясняются.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку.