В Волхове прохожий набросился на мужчину с топором

В Волхове прохожий набросился на мужчину с топором
На мужчину напали с топором. Фото: pixabay

Неизвестного разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

В Ленинградской области в ночь на 11 июля произошло нападение на прохожего. Об этом сообщает телеканал «78», ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось в Волхове на Авиационной улице. Там ночью на 31-летнего местного жителя напал неизвестный. Он не понимает, какие у преступника могли быть мотивы. Известно, что после происшествия пострадавшему потребовалась госпитализация. Он угодил в больницу с рубленой раной лучезапястного сустава.

Обстоятельства произошедшего пока выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку.

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