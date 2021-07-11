Электрички из Сестрорецка едут с задержкой из-за жары

Электрички из Сестрорецка едут с задержкой из-за жары
Рейд в электричке. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Это связано с особенностями путей.

Электрички из Сестрорецка в Санкт-Петербург едут с задержкой. Это связано с аномальной жарой, объяснили в ОЖД, пишет «Фонтанка».

Известно, что немного опоздали срази три электропоезда. Пассажиры отмечают, что внутри вагонов очень жарко. В ОЖД объяснили, что в курортном направлении такие пути, по которым нельзя двигаться быстрее 50 километров в час. Самая большая задержка прибытия составила всего 12 минут, добавили в компании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что две электрички опаздывают после смертельной аварии в Приозерском районе. Поезд сбил машину. В салоне автомобиля находились трое мужчины. Все трое погибли.

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