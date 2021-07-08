Две электрички опаздывают после смертельной аварии в Приозерском районе

Две электрички опаздывают после смертельной аварии в Приозерском районе
Место происшествия. Фото: szsut.sledcom.ru

Два пригородных поезда опаздывают из-за смертельного ДТП с локомотивом и легковушкой на станции Орехово в Ленобласти.

Задержаны электрички№7532 Сосново – Санкт-Петербург и №6529 Девяткино – Сосново. В ОЖД сообщили, что сбой в расписании произошёл из-за грубого нарушения ПДД водитель автомобиля ВАЗ.

По предварительной информации, в четверг, 8 июля, на перегоне Орехово-Сосново Приозерского района на железнодорожном переезде вблизи станции Орехово автомобиль марки «ВАЗ 2115» выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Поезд сбил машину. В салоне автомобиля находились трое мужчины. Все трое погибли.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти произошла серьезная авария с участием пассажирского микроавтобуса. Пострадали четыре человека.

авария дтп Приозерский район


 

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