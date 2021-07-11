Под Петербургом из-за массовой аварии образовался затор

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Он мешает горожанам вернуться домой вовремя.

В Ленинградской области сегодня вечером, 11 июля, произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает 47news.

Все случилось на въезде в поселок Лопухина по направлению в Петербург. В результате столкновения четырех машин образовался затор. Люди, желающие попасть в Северную столицу, изрядно нервничают: им приходится стоять в пробках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Московском районе полыхала машина. Возле дома по Московскому шоссе горела машина «Infiniti». Сгорел салон автомобиля. Сведения о пострадавших не поступали. Огонь потушили.