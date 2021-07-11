В Московском районе полыхала машина

В Московском районе Северной столицы горела машина.

Пожар произошел сегодня. Почти в 12 часов дня поступил звонок о пожаре. По адресу Московское шоссе, 50 выехала пожарная машина и пятеро пожарных. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Возле дома по Московскому шоссе горела машина «Infiniti». Сгорел салон автомобиля. Сведения о пострадавших не поступали. Огонь потушили. Причину возгорания придется выяснить.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадтском районе загорелся в парадной электрощит. В Кронштадтском районе Петербурга случился пожар. Сегодня, 11 июля, в половине двенадцатого дня поступила информация о пожаре по адресу улица Флотская, 21. В парадной дома загорелся электрощит. Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной столице. В 12 часов дня огонь локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.