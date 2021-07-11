В Кронштадтском районе загорелся в парадной электрощит

В Кронштадтском районе загорелся в парадной электрощит
Причину возгорания еще не выяснили. Фото: скрин Google.Maps.

В Кронштадтском районе Петербурга случился пожар.

Сегодня, 11 июля, в половине двенадцатого дня поступила информация о пожаре по адресу улица Флотская, 21. В парадной дома загорелся электрощит. Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной столице.

В 12 часов дня огонь локализовали. Сведения о пострадавших не поступали. Причину возгорания еще не выяснили. В тушении пожара участвовали 4 машины и 18 пожарных.

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Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что недалеко от Кировска горят торфяники. В Ленинградской области горят торфяники. Торф горит в Кировском районе Ленобласти, недалеко от ж/д станции «Невдубстрой» возле города Кировск. Местные жители жалуются на то, что каждую ночь несет гарью, а дым за ночь разносит по всей округе. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В комментариях отмечают сложность ситуации.

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