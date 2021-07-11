В Кронштадтском районе загорелся в парадной электрощит

В Кронштадтском районе Петербурга случился пожар.

Сегодня, 11 июля, в половине двенадцатого дня поступила информация о пожаре по адресу улица Флотская, 21. В парадной дома загорелся электрощит. Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной столице.

В 12 часов дня огонь локализовали. Сведения о пострадавших не поступали. Причину возгорания еще не выяснили. В тушении пожара участвовали 4 машины и 18 пожарных.

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