В Ленобласти опасного рецидивиста отправили в тюрьму на 19 лет

Мужчину признали виновным в убийстве двух лиц.

В Ленинградской области сегодня, 11 июля, вынесли приговор 30-летнему особо опасному рецидивисту. Его признали виновным в убийстве двух лиц. Преступнику предстоит отсидеть в тюрьме 19 лет.

Установлено, что все случилось в мае 2020 года в Сосновом Бору. Мужчина выпивал вместе со своими соседями, в результате между ними произошел конфликт. Агрессор достал «нож-бабочку» и нанес им ранения, которые стали причиной летального исхода обоих.

Учитывая все обстоятельства инцидента, мужчину отправили в колонию особого режима почти на 20 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге суд приговорил ударившего жертву ножом 133 раза.