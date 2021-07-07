В Петербурге суд приговорил ударившего жертву ножом 133 раза

Также он нанес не менее 34 ударов тупым твердым предметом по всему телу жертвы. Фото: Baltphoto

Также он нанес не менее 34 ударов тупым твердым предметом по всему телу жертвы. Фото: Baltphoto

Суд Северной столицы огласил приговор в отношении Артема Смирнова, признанного виновным в совершении убийства.

Смирнов полностью признал свою вину. Суд назначил ему лишение свободы на 9 лет в исправительной колонии строгого режима. Суд взыскал с Смирнова в счет возмещения морального вреда полмиллиона рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее суд установил, что 1 января прошлого года в течении четырех часов Смирнов, находясь в квартире по проспекту Луначарского, д.106, из-за ссоры специально ударил ножом 133 раза человека. Также он нанес не менее 34 ударов тупым твердым предметом по всему телу жертвы. Смерть человека наступила на месте происшествия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге тесть порезал ножом лицо своего зятя из Марокко. Петербургская полиция задержала 64-летнего местного жителя, напавшего с ножом на мужа своей дочери.