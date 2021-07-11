Рейс Нижневартовск-Петербург задержали на несколько часов

Самолет опоздал примерно на пять часов.

Пассажирка рейса Нижневартовск – Санкт-Петербург рассказала, по какой причине задерживается самолет авиакомпании Utair. Об этом сегодня, 11 июля, пишут Невские новости.

Женщина отметила, что люди заняли свои места в самолете, после чего спустя десять минут отключился свет и двигатели. Пассажир сидели некоторое время «в темноте, тишине и холоде». Только спустя час людей доставили обратно в аэропорт. Рейс, по предварительным данным, отложили до 22:00. За это время самолет надеются починить.

Также есть предположение, что инцидент произошел из-за технической неисправности судна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что АК «Россия» взыщет убытки с пассажира, открывшего дверь в самолете.