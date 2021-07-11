Рейс Нижневартовск-Петербург задержали на несколько часов

Рейс Нижневартовск-Петербург задержали на несколько часов
Самолет не вылетел спустя пять часов. Фото: pixabay.com

Самолет опоздал примерно на пять часов.

Пассажирка рейса Нижневартовск – Санкт-Петербург рассказала, по какой причине задерживается самолет авиакомпании Utair. Об этом сегодня, 11 июля, пишут Невские новости.

Женщина отметила, что люди заняли свои места в самолете, после чего спустя десять минут отключился свет и двигатели. Пассажир сидели некоторое время «в темноте, тишине и холоде». Только спустя час людей доставили обратно в аэропорт. Рейс, по предварительным данным, отложили до 22:00. За это время самолет надеются починить.

Также есть предположение, что инцидент произошел из-за технической неисправности судна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что АК «Россия» взыщет убытки с пассажира, открывшего дверь в самолете.

задержка рейс самолет


 

Новости партнеров
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
Сестра из США прилетела в Петербург к брату-наследнику за квартирой отца и грозит
Сестра из США прилетела в Петербург к брату-наследнику за квартирой отца и грозит "черными риелторами"
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Минздрав Аргентины назвал самый частый побочный эффект от вакцины
Минздрав Аргентины назвал самый частый побочный эффект от вакцины "Спутник V"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рейс Нижневартовск-Петербург задержали на несколько часов
На Парнасе в микроавтобусе сгорели все сгораемые части
В фан-зоне на Дворцовой болельщики стараются соблюдать дистанцию
На Парнасе загорелся микроавтобус
В Мурино появился арт-объект в виде коня
В Китае изобрели ткань, которая помогает охладиться во время жары
Седокова прокомментировала обвинения в приставаниях к Меладзе
В Таиланде медсестра, сделавшая прививку, умерла от COVID-19