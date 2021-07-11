В Петербурге из-за последствий коронавируса умер директор «Нового поколения»

В Петербурге из-за последствий коронавируса умер директор «Нового поколения»
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Мужчина работал с трудными подростками.

В Санкт-Петербурге 11 июля скончался директор «Нового поколения» Михаил Дмитриев — организации, которая работает с трудными подростками. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

Известно, что мужчина болел коронавирусом. Его госпитализировали в больницу Святого Георгия, где он и скончался. Напоминаем, что организация появилась в 1993 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец возмутился тем, что его привили только половиной ампулы. В ведомстве даже уточнили, что «Спутник V» раньше поступал в Петербург в ампулах, содержащих сразу пять доз препарата.

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