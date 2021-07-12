Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу

Италии выиграла Евро-2020 по футболу.

В финале она сразилась со сборной Англии. Матч финала чемпионата Европы прошел в столице Англии. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу одержала Италия— 3:2.

Уже на 3-й минуте гол забил Англии. Его автором стал Люк Шоу. Сборная Италии сравняла счёт на 67-й минуте матча. Леонардо Бонуччи сравнял счет.

В дополнительное время никто не забил. Решающий пенальти не забил Букайо Сако из Англии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в фан-зоне на Дворцовой болельщики стараются соблюдать дистанцию. Очевидцы рассказывают, что люди смотрят футбол, сидя на расстоянии друг от друга. На Дворцовой площади сегодня, 11 июля, собрались болельщики футбола, чтобы посмотреть финальный матч Чемпионата Европы между сборными Англии и Италии.