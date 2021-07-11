В фан-зоне на Дворцовой болельщики стараются соблюдать дистанцию

Очевидцы рассказывают, что люди смотрят футбол, сидя на расстоянии друг от друга.

На Дворцовой площади сегодня, 11 июля, собрались болельщики футбола, чтобы посмотреть финальный матч Чемпионата Европы между сборными Англии и Италии. Об этом пишет «Мойка78».

Известно, что на входе в фан-зону болельщикам раздавали маски. Также люди могли получить специальные «сидушки», чтобы не сидеть на камнях. На снимках видно, что люди соблюдают социальную дистанцию, так что есть надежда, что никто не успеет заразиться коронавирусом.

Напоминаем, что в это воскресенье играют Англия и Италия. На данный момент известно, что британцы забили один гол – это произошло на второй минуте матча.

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