В УЕФА поблагодарили Петербург за проведение «замечательных матчей» Евро-2020

Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен выразил благодарность оргкомитету Евро-2020 в Петербурге за проведение турнира.

«Поздравляю вас с проведением семи замечательных матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Я хотел бы поблагодарить каждого из вас — за все усилия, которые вы приложили», — цитирует его ТАСС.

Петербург принимал семь матчей Евро-2020. По итогам группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная России заняла последнее место в группе B и вылетела из турнира. В матчах группового этапа сборная России проиграла Бельгии (0:3), уступила Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что биатлонист заявил, что главному тренеру сборной России по футболу стоит оставить свой пост и дать дорогу молодым. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выложил в Сети открытое письмо, которое обращено к тренеру российской сборной Станиславу Черчесову.