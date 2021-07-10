В УЕФА поблагодарили Петербург за проведение «замечательных матчей» Евро-2020

В УЕФА поблагодарили Петербург за проведение «замечательных матчей» Евро-2020
Болельщики в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен выразил благодарность оргкомитету Евро-2020 в Петербурге за проведение турнира.

«Поздравляю вас с проведением семи замечательных матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Я хотел бы поблагодарить каждого из вас — за все усилия, которые вы приложили», — цитирует его ТАСС.

Петербург принимал семь матчей Евро-2020. По итогам группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная России заняла последнее место в группе B и вылетела из турнира. В матчах группового этапа сборная России проиграла Бельгии (0:3), уступила Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что биатлонист заявил, что главному тренеру сборной России по футболу стоит оставить свой пост и дать дорогу молодым. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выложил в Сети открытое письмо, которое обращено к тренеру российской сборной Станиславу Черчесову.

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