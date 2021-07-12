На Кораблестроителей загорелся электрощит в парадной

На Кораблестроителей загорелся электрощит в парадной
На Кораблестроителей загорелся электрощит в парадной. Фото: скрин Google.Maps

В Василеостровском районе Петербурга ночью произошел пожар.

В два часа ночи поступило информация о пожаре по улице Кораблестроителей, 37. В парадной жилого дома загорелся электрощит. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу

В три часа ночи огонь потушили. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении пожара принимали участие 3 машины и 15 пожарных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в многоэтажке на Замшиной улице произошел пожар. В ночь на 11 июля в Калининском районе Петербурга произошел пожар. Загорелась квартира в доме на Замшиной улице. Огонь охватил квартиру на восьмом этаже жилого дома, сообщает 78.ru. Телеканал опубликовал кадры с места происшествия, на которых видно, как языки пламени вырываются из окна квартиры. На место происшествия прибыли спасатели. Ликвидировать открытое горение удалось к трем часам ночи.

Василеостровский район огонь пожар санкт-петербург чп


 

Новости партнеров
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Время в пути
Время в пути "Ласточки" из Петербурга в Великий Новгород сократится на 55 минут
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минздрав готовит обновление рекомендаций по лечению коронавируса
На Кораблестроителей загорелся электрощит в парадной
Большинство специалистов считают происхождение COVID-19 естественным
Санкции США нарушили интересы Украины по «Северному потоку 2»
Врач объяснил, почему все охотятся за вакциной «КовиВак»
Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу
В Таиланде медсестра, сделавшая прививку, умерла от COVID-19
Принц Гарри и Меган Маркл получили награду из-за отказа заводить третьего ребенка