На Кораблестроителей загорелся электрощит в парадной

В Василеостровском районе Петербурга ночью произошел пожар.

В два часа ночи поступило информация о пожаре по улице Кораблестроителей, 37. В парадной жилого дома загорелся электрощит. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу

В три часа ночи огонь потушили. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении пожара принимали участие 3 машины и 15 пожарных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в многоэтажке на Замшиной улице произошел пожар. В ночь на 11 июля в Калининском районе Петербурга произошел пожар. Загорелась квартира в доме на Замшиной улице. Огонь охватил квартиру на восьмом этаже жилого дома, сообщает 78.ru. Телеканал опубликовал кадры с места происшествия, на которых видно, как языки пламени вырываются из окна квартиры. На место происшествия прибыли спасатели. Ликвидировать открытое горение удалось к трем часам ночи.