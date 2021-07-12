В России за сутки COVID выявили у 25 140 человек

В России за сутки COVID выявили у 25 140 человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 25 140 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 12 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 5 808 473 человек.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 710россиянина. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 143 712 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и выписались из больниц 16 429 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 216 648 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 2 029 случаев. На первой строчке списка оказалась Москва — 5 403. Второе место у Московской области — 2 566.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что большинство врачей и ученых уверены в том, что происхождение COVID-19 естественное.

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