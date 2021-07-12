Неопытный водитель каршеринга влетел в столб на Ветеранов

ДТП с каршерингом на проспекте Ветеранов. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

ДТП с каршерингом на проспекте Ветеранов. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

В Петербурге произошло очередной ДТП с участием каршеринга. Водитель арендованного автомобиля влетел в столб.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 12 июля. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Привет всем от неопытного водителя каршеринга из кармана на Ветеранов», — подписал фото автор записи.

На кадрах видно, что легковой автомобиль заехал на тротуар и влетел в фонарный столб. В результате столкновения у транспортного средства оказалась повреждена передняя часть. В машине сработали подушки безопасности.

Информация о состоянии водителя и причины ДТП не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг бросили на трамвайных путях у «Проспекта Просвещения».