Неопытный водитель каршеринга влетел в столб на Ветеранов

Неопытный водитель каршеринга влетел в столб на Ветеранов
ДТП с каршерингом на проспекте Ветеранов. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте". 

В Петербурге произошло очередной ДТП с участием каршеринга. Водитель арендованного автомобиля влетел в столб.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 12 июля. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Привет всем от неопытного водителя каршеринга из кармана на Ветеранов», — подписал фото автор записи.

На кадрах видно, что легковой автомобиль заехал на тротуар и влетел в фонарный столб. В результате столкновения у транспортного средства оказалась повреждена передняя часть. В машине сработали подушки безопасности.

Информация о состоянии водителя и причины ДТП не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг бросили на трамвайных путях у «Проспекта Просвещения».

дтп каршеринг новости СПб


 

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