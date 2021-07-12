Кузнецова заявила о негативном влиянии дистанционки на школьников

Из-за перехода школ на дистанционку школьников многие родители стали замечать, что их чада получили менее серьезные и глубокие знания.

У школьников ухудшилось здоровье. У детей начала болеть голова, у других начались проблемы со сном. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

Так дистанционное обучение повлияло на здоровье детей. Это ухудшение зрения, плохой сон и головные боли, другие «болячки». Такое совершенно нам не нужно, отметила Кузнецова. Об этом сообщают «Известия».

Также она отметила, что «ни о каком качестве образования не может быть речи». Школьникам не хватает техсредств, чтобы нормально учиться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьникам из бедных семей могут начать выдавать сертификаты на курсы по подготовке к ЕГЭ. С такой инициативой директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.