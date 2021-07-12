Дерматовенеролог дала советы по уменьшению потоотделения в жару

Мужчинам нужно тщательно следить за чистотой ног и носить натуральные носки и обувь. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина.

Мужчинам нужно тщательно следить за чистотой ног и носить натуральные носки и обувь. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина.

Выделение пота связано с процессом охлаждения организма в жару. Об этом рассказала дерматовенеролог Юлия Нагайцева.

Умывания — главное в борьбе с потом. Душ нужно принимать утром и вечером, область подмышек желательно мыть гелем для душа. Это совет против бактерии. Об этом сообщает Sputnik .

Нагайцева советует, что вечером после душа надо задействовать антиперспирант, который, снижает потоотделение, а утром — дезодорант, чтобы маскировать запах.

Также на повышенное потоотделение влияют специи и алкоголь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка закрыла кошку на пять дней на балконе в жару. В Северной столице спасли двух кошек, которых пять дней держали на балконе в жару. Петербурженка рассказала, что на два этажа выше на балконе закрыта кошка. Служба спасения животных «Экстремум» отправились выяснять, в чем дело.